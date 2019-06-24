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    موجة حر شديدة تضرب فرنسا هذا الأسبوع

    02:31 م الإثنين 24 يونيو 2019
    موجة حر شديدة تضرب فرنسا هذا الأسبوع

    صورة تعبيرية

    باريس - (د ب أ):

    من المتوقع أن تضرب موجة حر شديدة فرنسا هذا الأسبوع، حيث سوف تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة فرانس 24 اليوم الاثنين.

    ويشار إلى أن آخر مرة شهدت فيها فرنسا طقسا صيفيا حار بصورة استثنائية كان عام 2003، عندما أودت درجات الحرارة المرتفعة بحياة نحو 15 ألف شخص.

    وأصدر المكتب الرسمي للأرصاد على موقعه الإلكتروني تحذيرا باللون البرتقالي من " موجة الحر" محذرا مدينة باريس ومنطقة سين ايه مارن.

    وقال المكتب إنه بسبب تيار الهواء الساخن القادم من الصحراء الكبرى، من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة مابين 32 و 35 درجة مئوية في بداية الأسبوع، على أن ترتفع لاحقا لتتراوح ما بين 38 و 40 درجة مئوية.

    وقد دشنت سلطات الصحة خطا ساخنا مجانيا يقدم نصائح للمواطنين لكيفية التعامل مع موجة الحر.

    موجة حر فرنسا باريس درجات الحرارة الطقس درجة مئوية

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