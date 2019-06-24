وسائل إعلام رسمية: مقتل العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في إثيوبيا

القاهرة- (مصراوي):

نقلت سكاي نيوز عربية، عن وسائل إعلام إثيوبية رسمية، اليوم الاثنين، أنباء تفيد بمقتل العقل المُدبر لمحاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد، أمس الأحد.

وقالت الشبكة الإخبارية إن العقل المدبر قتل على يد قوات الأمن، من دون أن تعطي أية تفاصيل عن هويته.

كانت رئاسة الوزراء الإثيوبية، أعلنت أمس الأحد، مقتل رئيس أركان الجيش برصاص حارسه الشخصي خلال المحاولة الانقلابية، حسبما ذكرت قناة العربية. كما قتل حاكم أحد الأقاليم في الانقلاب الفاشل أيضا. وأعلنت إثيوبيا القبض على عدد من المتورطين.