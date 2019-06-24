قطر تمنح باكستان مساعدة مالية بقيمة 3 مليار دولار لإنعاش اقتصادها

إسلام آباد - (د ب أ):

قال مسؤول باكستاني اليوم الاثنين إن إسلام آباد سوف تحصل على مساعدة مالية تقدر بثلاثة مليارات دولار من قطر من أجل تعزيز اقتصادها الضعيف.

وأعلن المستشار المالي حفيظ شيخ عن هذه المساعدة في تغريدة، بعد يوم من انتهاء زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لباكستان.

وبذلك سوف تصل المبالغ التي حصلت عليها باكستان من الجهات المانحة الدولية والدول الصديقة منذ تولى حكومة رئيس الوزراء عمران خان السلطة العام الماضي إلى 22 مليار دولار.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن الشهر الماضي عن تقديم حزمة إنقاذ بقيمة 6 مليار دولار لباكستان.

وكانت الأزمة التي تحيط بالاقتصاد الباكستاني قد تفاقمت منذ أن تولى خان السلطة بسبب ارتفاع نسب العجز النقدية وانخفاض إيرادات الضرائب.