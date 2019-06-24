بعد عام على إنقاذهم... فتية الكهف يعبرون عن امتنانهم للفرص الجديدة في حياتهم

بانكوك - (د ب أ):

قال اثنا عشر صبيا ومدرب كرة القدم الخاص بهم، اليوم الاثنين، إنهم ممتنون للفرص الجديدة في حياتهم، وذلك أثناء إحدى الفعاليات التي تُقام للاحتفال بمرور عام على عملية إنقاذهم الدراماتيكية من كهف في شمال تايلاند.

وقال أحد الصبية، ويدعى أدول سام أون، ويبلغ من العمر 15 عاما، في مؤتمر صحفي بمتحف تمت إقامته أمام كهف "تام لوانج-خون نام نانج نون" في إقليم تشيانج راي، حيث ظل محاصرا مع زملائه في فريق كرة القدم ومدربهم لأكثر من أسبوعين: "أنا سعيد جدا لوجودي هنا مرة أخرى".

وقال الصبي الذي كان لا يحمل أي جنسية قبل الحادث: "إن حصولي على (الجنسية التايلاندية) شرف كبير لي، فتح لي فرصا جديدة في الكثير من النواحي، مثل كرة القدم والتعليم. لم أكن أتوقع ذلك من قبل".

وقد صار الفتية من المشاهير حول العالم، حيث ظهروا في أكتوبر الماضي ببرنامج "ذا إيلين شو" الشهير، والمذاع على شبكة "سي بي إس"، كما حظي الكثير منهم بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي منذ ذلك الحدث.