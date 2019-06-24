توقعات بفرض أمريكا عقوبات جديدة على إيران اليوم

واشنطن- (د ب أ):

من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران اليوم الاثنين، بعد أيام من تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شن غارات جوية على أهداف إيرانية ردا على إسقاط طهران لطائرة أمريكية بدون طيار تبلغ قيمتها 130 مليون دولار.

وقبل مغادرته إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مساء أمس الأحد: "ستكون هناك مجموعة كبيرة من العقوبات الجديدة يوم الاثنين".

وقال بومبيو للصحفيين إن الولايات المتحدة تسعى إلى "تحالف عالمي"، مستعد للرد على ما أطلق عليها "أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم".

وأضاف بومبيو أن الولايات المتحدة ستواصل جهودها لحرمان إيران من الموارد التي تستخدمها في إثارة الإرهاب، ولتطوير برامجها للأسلحة والصواريخ النووية، "وبالتالي ستحافظ على المصالح الأمريكية والشعب الأمريكي، بأمان، في جميع أنحاء العالم".

وكانت الولايات المتحدة انسحبت العام الماضي من صفقة دولية تهدف إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية، وقد فرضت بالفعل عقوبات جديدة على طهران من خلال حملة "الضغط الأقصى" التي تمارسها ضدها، مطالبة بمراقبة أكثر صرامة على برنامجها النووي والتغييرات في السياسة الخارجية الإيرانية، مثل دعم الجمهورية الإسلامية للجماعات المسلحة في سوريا واليمن.