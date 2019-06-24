إيران: الهجمات الإلكترونية الأميركية ضدنا "فشلت"

القاهرة- (مصراوي):

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، اليوم الاثنين، إن الهجمات الإلكترونية الأمريكية على أهداف إيرانية لم تكن ناجحة.

جاء ذلك بعد تقارير تفيد بأن وزارة الدفاع الأميركية شنت هجومًا إلكترونيًا تم التخطيط له منذ فترة طويلة، لتعطيل أنظمة إطلاق الصواريخ في البلاد، بحسب "سكاي نيوز".

وفي تغريدة على موقع "تويتر"، قال الوزير محمد جواد آذري: "إنهم يحاولون بقوة، لكنهم لم ينفذوا أي هجوم ناجح".

وأضاف: "سألت وسائل الإعلام عما إذا كانت الهجمات الإلكترونية المزعومة ضد إيران صحيحة. نواجه الإرهاب الإلكتروني منذ فترة طويلة. في العام الماضي حيدنا 33 مليون هجوم".

وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت، السبت، بأن الولايات المتحدة شنت، الأسبوع الماضي، هجمات إلكترونية استهدفت أنظمة حاسوبية إيرانية تستخدم لإطلاق الصواريخ، وشبكة تجسس إيرانية، بعد إسقاط طهران طائرة أمريكية بدون طيار.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" وموقع "ياهو نيوز"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي عدل في اللحظة الأخيرة مساء الخميس عن توجيه ضربة عسكرية إلى إيران ردًا على إسقاطها الطائرة الأميركية المسيرة أثناء تحليقها فوق مضيق هرمز، أذن سرًا للقيادة السيبرانية الأمريكية بشن هجمات إلكترونية انتقامية ضد طهران.

وذكرت الصحيفة أن الهجوم الإلكتروني عطل أنظمة إطلاق الصواريخ الإيرانية، بينما لم تعلق متحدثة باسم وزارة الدفاع على هذه العمليات إلكترونية.

وبحسب "ياهو نيوز" فإن هجومًا إلكترونيًا آخر استهدف شبكة تجسس إيرانية مكلفة بمراقبة السفن التي تعبر مضيق هرمز.​