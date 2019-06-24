أحدهم بلغ 7 ريختر.. زلازل تضرب 3 دول حول العالم

القاهرة- (مصراوي):

شهد العالم في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، 3 هزات أرضية في أماكن مختلفة من العالم.

روما

أعلن المعهد الإيطالي للمسح الجيولوجي، أن زلزالا خفيفًا بقوّة 3.7 درجات وقع مساء أمس الأحد، على بعد حوالي 30 كلم من روما، دون أن يسفر عن إصابات أو أضرار.

وبالرغم من تأكيد وسائل الإعلام الإيطالية أن الهزة الأرضية لم تتسبب في وقوع أي أضرار، ألا أن شركة النقل المشترك في روما "آتاك" أعلنت أنّها علّقت، في إجراء احترازي، عمل أحد خطوط مترو العاصمة بانتظار التحقّق من سلامته، مشيرة إلى أنّ الحركة استؤنفت في وقت متأخر من الليل بعد التأكّد من عدم حدوث أي أضرار.

شرق اليابان

قالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، إن زلزالاً قوته الأولية 5.5 درجة، هز شرق اليابان، صباح اليوم الاثنين.

وكان مركز الزلزال بالقرب من ساحل مقاطعة تشيبا المتاخمة لطوكيو، وأنها لم تصدر تحذيرًا من أمواج مد عاتية "تسونامي"، ولم ترد لها أنباء عن وقوع أي خسائر.

إندونيسيا

ضرب زلزال قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر منطقة نائية في بحر باندا في إندونيسيا. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال كان على عمق 220 كيلومترا وذلك حسبما نقلت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.​