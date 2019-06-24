زلزالان يضربان شرق إندونيسيا ولا تحذير من "تسونامي"

جاكرتا - (د ب أ):

ضرب زلزالان بلغت قوتهما 6.1 و5.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، شرقي إندونيسيا، وفقًا لما أعلنته وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية.

وذكرت الوكالة أن زلزالًا بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة بابوا في أقصى شرق البلاد في الساعة 0805 من صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي.

وقال رحمات تريونو، رئيس مركز الزلازل والتسونامي في الوكالة، إن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات في منطقة مامبيرامو رايا، على بعد حوالي 214 كيلومترًا شمال غربي جايابورا، عاصمة مقاطعة بابوا.

وقال تريونو "لم ترد تقارير فورية عن أي أضرار"، كما لم يكن هناك ما يشير إلى احتمال حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".

وضرب زلزال آخر بلغت قوته 5.1 درجة المنطقة بعد حوالي 23 دقيقة في الساعة 0828 صباحًا، وكان مركزه على عمق 29 كيلومترا.

وكان مركز الزلزال على بعد 39 كيلومترا جنوب شرقي سنترال مامبيرامو.