أكثر الكلمات إنتشاراً

أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

مصرع 7 من ميليشيا الحوثي في محافظة صعدة

03:08 ص الإثنين 24 يونيو 2019
مصرع 7 من ميليشيا الحوثي في محافظة صعدة

مصرع 7 من ميليشيا الحوثي

القاهرة- (مصراوي):

قتل وجرح عدد من عناصر مليشيات الحوثي الموالية لإيران، اليوم الاثنين، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة "رازح" غربي محافظة صعدة شمالي البلاد، بحسب "سكاي نيوز".

وقالت مصادر عسكرية إن مواجهات اندلعت بين اللواء السابع حرس حدود، والمليشيات الحوثية، في منطقة "بني معين" بمديرية رازح، أسفرت عن مصرع 7 من عناصر المليشيات، وجرح آخرين.

من ناحية أخرى، تمكنت الفرق الهندسية في الجيش الوطني، من انتزاع عشرات الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي في الجبهة ذاتها.

ميليشيا الحوثي محافظة صعدة إيران اليمن

الخبر التالى:

زلزال يهز روما.. ويثير الهلع
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان