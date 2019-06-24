حول العالم في 24 ساعة: مرشح أردوغان يخسر انتخابات اسطنبول للمرة الثانية
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها، اعتراف مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بن علي يلدريم بخسارته في الانتخابات المحلية بمدينة إسطنبول.
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