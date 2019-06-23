اسطنبول "تُذل" أردوغان.. صحف عالمية تتناول خسارة العدالة والتنمية في تركيا

كتب - هشام عبد الخالق:

اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بخسارة انتخابات بلدية اسطنبول، عندما هنأ مرشح حزب الشعوب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو بالفوز بانتخابات البلدية الأحد.

وأقر بن علي يلدريم، مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، بهزيمته في الانتخابات، وقال حسبما ذكرت وكالة الأناضول الرسمية التركية: "منافسي أكرم إمام أوغلو يتصدر حاليا أهنئه وأتمنى له النجاح".

من جانبه، شكر أكرم إمام اوغلو، الناخبين في اسطنبول على حماية "تقاليد الديمقراطية" العريقة، وقال بعد الفوز: إن "عصر الاستقطاب قد انتهى، وبدأ عصر الاحترام والمحبة".

وبعد إعلان الهزيمة، سارعت الصحف والوكالات العالمية بالتعليق على الخسارة التي مُني بها أردوغان، نستعرض أبرزها فيما يلي:

1- نيويورك تايمز

"الرئيس التركي يحظى بهزيمة لاذعة في إعادة انتخابات اسطنبول"

صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قالت في تقرير لها إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حظي بأكبر هزيمة في حياته السياسية الطويلة، عندما خسر مرشح حزبه العدالة والتنمية في انتخابات بلدية اسطنبول بن علي يلدريم لصالح أكرم إمام أوغلو.

وأوضحت الصحيفة، أن تلك الهزيمة تطيح بسيطرة أردوغان وحزبه على أكبر مدينة في البلاد منذ 25 عامًا، وبحسب تصريحات معارضين للصحيفة، فإن هذه الهزيمة قد تكون بداية نهاية حكمه الذي دام 16 عامًا على البلاد.

2- بي بي سي

"حزب أردوغان الحاكم العدالة والتنمية يخسر مرة أخرى"

هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قالت الأحد، إن مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم خسر مدينة اسطنبول، بعد جولة إعادة للانتخابات جرت اليوم، مشيرة إلى فوز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو بنسبة 54% من الأصوات بعد فرز أكثر من 95% من الأصوات.

ورأت "بي بي سي"، أن خسارة الانتخابات بمثابة انتكاسة كبرى للرئيس أردوغان، الذي اشتهر بتصريح "من يفز باسطنبول، يفز بتركيا".

3- هآرتس

"أردوغان عانى من خسارة مذلة والفضل لاسطنبول!"

صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قالت في تقرير لها إن الفوز الذي حققه أكرم إمام أوغلو بفارق كبير، للمرة الثانية، يعد بمثابة خسارة مهينة ومذلة للرئيس أردوغان وحزبه الحاكم العدالة والتنمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعد انتشار تلك الأخبار بخسارة حزب أردوغان، خرج سكان اسطنبول إلى الشوارع احتفالا بهذا النصر، فرحين بأن العملية الديمقراطية قد سُمح لها بأن تأخذ مجراها أخيرًا بعد أشهر من محاولات تقويض الدولة من جانب حزب أردوغان.

4- وول ستريت جورنال

"علامات الحياة الديمقراطية في تركيا"

افتتاحية صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أبرزت فوز مرشح حزب الشعوب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، عندما قالت: "لا تأتي أنباء جيدة من تركيا هذه الأيام، ولكن أعطى الناخبون في اسطنبول البلاد أملًا للديمقراطية في تركيا، عندما فاز أوغلو على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدريم بنسبة تقترب من 54%.

5- التليجراف

"حزب أردوغان الحاكم يخسر انتخابات اسطنبول في ضربة موجعة للرئيس التركي"

قالت صحيفة "التليجراف" البريطانية، إن الفائز بانتخابات اسطنبول المعادة أكرم إمام أوغلو وعد بـ "بداية جديدة لتركيا"، بعد إقرار الحزب الحاكم "العدالة والتنمية" بالخسارة الأحد.

وأشارت الصحيفة إلى توقعات المحللين بأن تؤدي هذه الخسارة إلى تعديلات في مجلس الوزراء والسياسة الخارجية، كما أنها يمكن أن تؤدي لإجراء انتخابات رئاسية في وقت سابق عن 2023 كما هو مقرر.

6- رويترز

"المعارضة التركية تتجه لفوز كبير في اسطنبول في ضربة لأردوغان"

وكالة "رويترز" البريطانية، قالت إن المعارضة التركية حققت فوزا كبيرا في انتخابات بلدية اسطنبول التي جرت الأحد، محققة أكبر ضربة يتعرض لها الرئيس أردوغان خلال فترة بقائه في السلطة والتي استمرت 16 عامًا، وواعدة بـ "بداية جديدة" في كبرى مدن البلاد.