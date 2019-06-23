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رئيس موريتانيا يزور مصر غدا

11:01 م الأحد 23 يونيو 2019
رئيس موريتانيا يزور مصر غدا

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز

نواكشوط - (أ ش أ)

قال مصدر مطلع لوكالة أنباء الشرق الأوسط في العاصمة الموريتانية نوكشوط الليلة، إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز سيتوجه غدا الاثنين إلى القاهرة.

وأضاف المصدر أن الرئيس الموريتاني سوف يحضر في مدينة السويس مباراة منتخب بلاده لكرة القدم ضد نظيره المالي ضمن مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

ويشارك المنتخب الموريتاني لأول مرة في النهائيات الأفريقية ويلعب في مدينة السويس ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب تونس ومالي وإنجولا.

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محمد ولد عبد العزيز موريتانيا الشرق الأوسط أمم أفريقيا 2019

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