رحلة مدفوعة التكاليف.. موقع أمريكي يكشف محاولة قطر السيطرة على نواب ديمقراطيين بالكونجرس

كتب – محمد عطايا:

في ديسمبر العام الماضي، أقلعت طائرة من الولايات المتحدة، وعلى متنها 6 شخصيات بارزة من الحزب الديمقراطي، متوجهة إلى الدوحة، في رحلة، قال موقع "ديلي كولر" عنها إن تكاليفها مدفوعة بالكامل من نفقات الحكومة القطرية.

وذكر الموقع الأمريكي، أن النائبين الديمقراطيين دونالد نوركروس من نيوجيرسي، وجيم هايمز من كونيتيكت، لم يبلغا عن تلك الرحلة في تقرير الإفصاح عن الزمة المالية أمام الكونجرس.

موقع "باز فييد"، كشف عن الرحلة التي اشترك فيها 6 من الشخصيات البارزة في الحزب الديمقراطي.

يقول "ديلي كولر"، إن الأعضاء الستة في الحزب الديمقراطي، يشغلون مناصب حساسة، يجعلهم هدفًا واضحًان لمحاولات السيطرة عليهم من قبل الحكومة القطرية، لخدمة مصالحها.

وصف الموقع الأمريكي استضافة الحكومة القطرية الديمقراطيين الستة في رحلة مدفوعة الأجر بـ"الهدية الخفية"، نظرًا لعدم علم الكونجرس بها، أو إرفاقها في تقرير الزمة المالية.

وبرغم خطاب الديمقراطيين حول مخاطر "التدخل الأجنبي" في الشؤون الداخلية الأمريكية، لم يرد هاينز (أحد الأعضاء على متن الرحلة) على التقارير الواردة بشأن سفره على نفقات الحكومة القطرية.

وأضاف الموقع أن السياسيين الأربعة المشتركين في الرحلة، اعترفوا أمام الكونجرس بالسفر على نفقات الحكومة القطرية.

وأوضح "ديلي كولر"، أن السلطات القطرية تسعى بتلك الرحلة إلى جذب أكبر مؤيدين من الكونجرس والإدارة الأمريكية إلى صفها، لكسب التأييد الدولي.

وأكدت أن قناة الجزيرة القطرية، هي إحدى المنصات التي تحاول التأثير على الرأي العام في الولايات المتحدة.

وطالب الجمهوريون في الكونجرس الثلاثاء الماضي، من وزارة العدل إجبار شبكة الجزيرة الإعلامية، على التسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب في الولايات المتحدة.

وأكد ستة من أعضاء مجلس الشيوخ واثنين من الكونجرس، أن قناة الجزيرة القطرية هي أداة مراسلة للحكومة القطرية، سعت للتأثير على الرأي العام في الولايات المتحدة.

وأوضح أن عددا من أعضاء بالكونجرس الأمريكي تقدموا بطلب إلى وزارة العدل لتعيين "قناة الجزيرة" كعميل أجنبي، ما سيلزم القناة بالكشف عن حجم هيكلها ومصادر تمويلها وطبيعة عملها في أمريكا.

وتابع أن أعضاء الكونجرس الامريكي لاحظوا تبعية قناة الجزيرة للأسرة الحاكمة في قطر وترويجها لسياسة تهدف لتعزيز المصالح القطرية داخل المجتمع الأمريكي وترويج الأفكار المتطرفة التي تناقض الأجندة الأمريكية.

وعلى نحو آخر، قال الموقع الأمريكي، أن وزارة التعليم تحقق في ضخ قطر للأموال النقدية في جامعات الولايات المتحدة.

وضخت قطر مليار دولار في الكليات الأمريكية بين عامي 2011 و2016، معظمها توجه إلى جامعة جورج تاون، المعروفة بتدريب دبلوماسيي أمريكا في المستقبل.