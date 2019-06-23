أكرم أوغلو بعد الفوز بانتخابات اسطنبول: انتهى عصر الاستقطاب

اسطنبول - (د ب أ)

شكر إكرم إمام اوغلو ، مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض ، لمنصب عمدة اسطنبول ، الناخبين في اسطنبول على حماية "تقاليد الديمقراطية" العريقة منذ أكثر من قرن من الزمان في خطاب النصر بعد اعتراف منافسه بهزيمته.

وقال إمام أوغلو، في خطاب استغرق عشرين دقيقة، إن عصر الاستقطاب قد انتهى ، وبدأ عصر الاحترام والمحبة.

وأضاف إمام اوغلو أنه يريد مقابلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعمل معه.

كان بن علي يلدريم المنتمي لحزب العدالة والتنمية التركي الحاكم قد هنأ اليوم الأحد إمام أوغلو بفوزه في جولة الإعادة لانتخابات اسطنبول، فيما لا يزال يجري فرز الأصوات.

وقال يلدريم في تصريحات مقتضبة متلفزة "اعتبارا من الآن يتصدر منافسي أكرم إمام أوغلو في فرز الاصوات . أهنئه وأتمنى له النجاح".

وأضاف: "الانتخابات تعني الديمقراطية. أثبتت هذه الانتخابات مجددا أن الديمقراطية تعمل بلا عيوب في تركيا... ستصدر النتائج النهائية لاحقا بالطبع".

وكان يلدريم (63 عامًا) تعرض للهزيمة أمام أكرم إمام أوغلو (49 عامًا) المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، في الجولة الأولى من الانتخابات في 31 مارس.

لكن المجلس الانتخابي الأعلى ألغى نتيجة الانتخابات في السادس من مايو، تماشيا مع طلب حزب العدالة والتنمية المحافظ الذي يقوده أردوغان، حيث زعم حدوث مخالفات، وأمر بإعادة الانتخابات.