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    بومبيو يبدأ جولة خليجية تشمل السعودية والإمارات

    07:24 م الأحد 23 يونيو 2019
    بومبيو يبدأ جولة خليجية تشمل السعودية والإمارات

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

    القاهرة – مصراوي:

    قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، إنه سيبدأ جولة خليجية تشمل دول السعودية والإمارات لبحث التعاون الاستراتيجي.

    وخلال حديث للصحفيين قبل مغادرته من قاعدة سان أندروز الجوية، قال إن الإيرانيون ينشرون أخبارا كاذبة ومزيفة.

    وأضاف بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية أنه سيذهب إلى السعودية والإمارات للتأكيد على التحالف الاستراتيجي، متابعا: "سنواصل جهودنا لنحرم إيران من الموارد التي يستخدموها لدعم الإرهاب".

    كما أعرب عن استعداد الولايات المتحدة للتفاوض مع إيران لكن بدون فرض شروط مسبقة.

    مايك بومبيو أمريكا الإمارات السعودية الإرهاب

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