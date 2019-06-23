  • عاجل:مرشح أردوغان يخسر انتخابات اسطنبول للمرة الثانية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    نتنياهو يصرح بأن استمرار "احتلال" غور الأردن سيجلب السلام

    06:57 م الأحد 23 يونيو 2019
    نتنياهو يصرح بأن استمرار "احتلال" غور الأردن سيجلب السلام

    بنيامين نتنياهو

    القاهرة – مصراوي:

    قال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن ترك انسحاب بلاده من منطقة غور الأردن "لن يجلب السلام بل الحرب والإرهاب".

    وخلال استقباله لمستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، قال نتنياهو: "أقول لهؤلاء الذين يقولون إنه بغية التوصل إلى اتفاق سلام يجب على إسرائيل أن تترك غور الأردن إن هذا لن يجلب السلام بل سيجلب الحرب والإرهاب".

    واحتلت إسرائيل منطقة غور الأردن بالضفة الغربية عام 1967، وأعلنت ضمها رسميًا في عام 2013 مخالفة لكل القرارات الأممية بشأن احتلال الضفة الغربية.

    نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي منطقة غور الأردن جون بولتون

    الخبر التالى:

    ترامب لا يريد حربًا مع إيران ولا يرغب في امتلاكها سلاحا نوويا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان