نتنياهو يصرح بأن استمرار "احتلال" غور الأردن سيجلب السلام

القاهرة – مصراوي:

قال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن ترك انسحاب بلاده من منطقة غور الأردن "لن يجلب السلام بل الحرب والإرهاب".

وخلال استقباله لمستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، قال نتنياهو: "أقول لهؤلاء الذين يقولون إنه بغية التوصل إلى اتفاق سلام يجب على إسرائيل أن تترك غور الأردن إن هذا لن يجلب السلام بل سيجلب الحرب والإرهاب".

واحتلت إسرائيل منطقة غور الأردن بالضفة الغربية عام 1967، وأعلنت ضمها رسميًا في عام 2013 مخالفة لكل القرارات الأممية بشأن احتلال الضفة الغربية.