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    بريطانيا تؤكد الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران

    06:40 م الأحد 23 يونيو 2019
    بريطانيا تؤكد الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران

    بريطانيا

    القاهرة – مصراوي:

    أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أن وزير شؤون الشرق الأوسط أندرو موريسون، أجرى محادثات منفتحة وبناءة مع الحكومة الإيرانية.

    وكانت وزارة الخارجية البريطانية، أعلنت أن وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط زار إيران، لبحث تهدئة الأوضاع في المنطقة.

    وبحسب "سكاي نيوز عربية"، أكدت الخارجية البريطانية، أن موريسون شدد مجددا على تحمل إيران بصورة شبه مؤكدة المسؤولية عن الهجمات الأخيرة على ناقلتي النفط في خليج عمان، مشددًا على ضرورة وقف هذه الهجمات.

    وأكدت وزارة الخارجية البريطانية، أن موريسون أكد مجددا تصميم بريطانيا على الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.

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