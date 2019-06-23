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    أول تعليق من مرشح أردوغان بعد خسارة انتخابات اسطنبول للمرة الثانية

    06:35 م الأحد 23 يونيو 2019
    أول تعليق من مرشح أردوغان بعد خسارة انتخابات اسطنبول للمرة الثانية

    بن علي يلدريم

    القاهرة – مصراوي:

    أقر بن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لانتخابات بلدية اسطنبول، الأحد، بخسارته ضد منافسه أكرم إمام أوغلو.

    ونقلت وكالة الأناضول الرسمية التركية قول يلدريم: "منافسي أكرم إمام أوغلو يتصدر حاليا أهنئه وأتمنى له النجاح".

    وعاد ملايين الأتراك، الأحد، مرة أخرى إلى مراكز الاقتراع من أجل الإدلاء بأصواتهم في إعادة انتخابات بلدية اسطنبول، بعدما قررت اللجنة العليا للانتخابات إعادتها عقب فوز أكرم أوغلو في نهاية مارس الماضي، وذلك لأسباب تتعلق بمخالفات انتخابية.

    وتابع رئيس وزراء تركيا السابق يلدريم: "سوف أحرص على مساعدة إمام أوغلو في جميع الأعمال التي سيقوم بها لصالح إسطنبول".

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