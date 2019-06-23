مرشح أردوغان يخسر انتخابات اسطنبول للمرة الثانية

القاهرة – مصراوي:

اعترف مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بن علي يلدريم بخسارته في الانتخابات المحلية بمدينة إسطنبول، بحسب وكالة فرنس برس.

ونقلت الوكالة في نبأ عاجل أن مرشح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعترف بخسارته ضد مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو

وعاد ملايين الأتراك، الأحد، مرة أخرى إلى مراكز الاقتراع من أجل الإدلاء بأصواتهم في إعادة انتخابات بلدية اسطنبول، بعدما قررت اللجنة العليا للانتخابات إعادتها عقب فوز أكرم أوغلو في نهاية مارس الماضي، وذلك لأسباب تتعلق بمخالفات انتخابية.

وعقب الإدلاء بصوته صباح الأحد قال أوغلو: "اليوم شعبنا سوف يصنع قراره الأفضل... من أجل الديمقراطية، من أجل اسطنبول وشرعية كل الانتخابات المقبلة".

ستكون الخسارة الثانية لمرشح أردوغان في الانتخابات البلدية باسطنبول بمثابة إحراج غير مقبول لحزب العدالة والتنمية، بحسب صحيفة الجارديان. حيث المدينة الأكبر والمركز الاقتصادي في البلاد، وكانت ساهمت في 31% من الناتج القومي التركي عام 2017.