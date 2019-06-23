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    للمرة الأولى.. الفاو تختار رئيسًا صينيًا لها

    03:44 م الأحد 23 يونيو 2019
    للمرة الأولى.. الفاو تختار رئيسًا صينيًا لها

    الفاو

    روما - (د ب أ):

    انتخبت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، تشو دونجيو ليكون أول صيني على الإطلاق يرأس المنظمة الأممية، في انتكاسة للاتحاد الأوروبي.

    فقد تقدم الصيني، أخصائي علم الوراثة، الذي اختاره أعضاء الفاو على كاترين جيسلان-لانييل، المرشحة المفضلة لألمانيا والاتحاد الأوروبي، اللذين كانا يواجهان صراع سلطة للسيطرة على المنظمة مع الصين، قبل التصويت.

    والفاو أكبر وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة ومقرها روما، وهدفها هو محاربة الجوع في مختلف أنحاء العالم.وتعد الولايات المتحدة واليابان والصين وألمانيا، هي الأطراف المساهمة الأكبر الأربع فيها.

    وقال مصدر في المؤتمر، إن جهود الصين لقيادة الفاو مثلت دفعة جديدة من قبل قوى الآسيان للتأثير على الشؤون الدولية.

    وأضاف المصدر "يذهب الانتخاب إلى أبعد من قيادة الفاو. فهو قرار لتحديد الاتجاه".

    الفاو منظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة

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