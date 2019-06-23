  • عاجل:تشكيل المغرب.. بوطيب ضمن البدلاء أمام ناميبيا.. وزياش يقود الهجوم

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    بعد مشاجرته مع صديقته.. الصحف البريطانية تنتقد "صمت" بوريس جونسون

    03:24 م الأحد 23 يونيو 2019
    بعد مشاجرته مع صديقته.. الصحف البريطانية تنتقد "صمت" بوريس جونسون

    بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني السابق

    لندن - (د ب أ):

    واجه بوريس جونسون، المرشح الأبرز في حزب المحافظين البريطاني لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي انتقادات اليوم الأحد على خلفية عدم إجابته عن أسئلة حول عملية شرطية في منزله.

    أبرزت عدة صحف اليوم في بريطانيا رفض جونسون، 55 عاما، التعليق على الواقعة. وخلال مؤتمر لحزب المحافظين في برمنجهام أمس السبت، تردد أن جونسون رفض التعليق على التقارير بشأن حدوث مشادة بينه وبين صديقته المقيمة معه.

    حتى الصحف المعادية للمحافظين مثل ذا صن، التي تشتبه أن هناك "مؤامرة يسارية" وراء الإعلان عن الواقعة، انضمت لانتقاد صمت جونسون.

    وكان أحد الجيران قد استدعى الشرطة ليلة الجمعة الماضية بسبب سماع صوت مرتفع في شقة جونسون في لندن. وبعد ذلك قام بتسريب مقطع صوتي للمشاجرة لصحيفة ذا جارديان .

    وأكدت الشرطة البريطانية العملية الشرطية، ولكنها لم تذكر أسماء.

    وكان رجال الشرطة قد تحدثوا للسكان في الشقة المعنية، بحسب ما قالته الشرطة في بيان. وأضافت الشرطة أن جميع من كانوا في الشقة بصحة جيدة.

    وقد قدم جونسون ومنافسه في السباق لخلافة ماي وزير الخارجية جيرمي هنت أنفسهما لقاعدة الحزب لأول مرة في برمنجهام.

    وبحلول نهاية يوليو المقبل، سوف يصوت 160 ألف عضو بحزب المحافظين على البريد الإلكتروني لاختيار الزعيم الجديد للحزب الذي سوف يشغل منصب رئيس الوزراء.

    بوريس جونسون حزب المحافظين تيريزا ماي

    الخبر التالى:

    للمرة الأولى.. الفاو تختار رئيسًا صينيًا لها
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان