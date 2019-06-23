بعد مشاجرته مع صديقته.. الصحف البريطانية تنتقد "صمت" بوريس جونسون

لندن - (د ب أ):

واجه بوريس جونسون، المرشح الأبرز في حزب المحافظين البريطاني لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي انتقادات اليوم الأحد على خلفية عدم إجابته عن أسئلة حول عملية شرطية في منزله.

أبرزت عدة صحف اليوم في بريطانيا رفض جونسون، 55 عاما، التعليق على الواقعة. وخلال مؤتمر لحزب المحافظين في برمنجهام أمس السبت، تردد أن جونسون رفض التعليق على التقارير بشأن حدوث مشادة بينه وبين صديقته المقيمة معه.

حتى الصحف المعادية للمحافظين مثل ذا صن، التي تشتبه أن هناك "مؤامرة يسارية" وراء الإعلان عن الواقعة، انضمت لانتقاد صمت جونسون.

وكان أحد الجيران قد استدعى الشرطة ليلة الجمعة الماضية بسبب سماع صوت مرتفع في شقة جونسون في لندن. وبعد ذلك قام بتسريب مقطع صوتي للمشاجرة لصحيفة ذا جارديان .

وأكدت الشرطة البريطانية العملية الشرطية، ولكنها لم تذكر أسماء.

وكان رجال الشرطة قد تحدثوا للسكان في الشقة المعنية، بحسب ما قالته الشرطة في بيان. وأضافت الشرطة أن جميع من كانوا في الشقة بصحة جيدة.

وقد قدم جونسون ومنافسه في السباق لخلافة ماي وزير الخارجية جيرمي هنت أنفسهما لقاعدة الحزب لأول مرة في برمنجهام.

وبحلول نهاية يوليو المقبل، سوف يصوت 160 ألف عضو بحزب المحافظين على البريد الإلكتروني لاختيار الزعيم الجديد للحزب الذي سوف يشغل منصب رئيس الوزراء.