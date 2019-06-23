إثيوبيا: مقتل رئيس أركان الجيش برصاص حارسه الشخصي في محاولة انقلابية

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت رئاسة الوزراء الإثيوبية، الأحد، مقتل رئيس أركان الجيش برصاص حارسه الشخصي خلال محاولة انقلابية شمالي غرب البلاد، حسبما ذكرت قناة العربية.

جاء ذلك بعد ساعات من تعرّض أركان الجيش الإثيوبي، سيري ميكونين، لإطلاق نار بعد أنباء عن محاولة انقلاب فاشلة ضد حكومة الولاية، حسبما قال متحدث باسم رئيس الوزراء في وقت مبكر من الأحد.

كما قُتِل رئيس حكومة ولاية أمهرة أمباتشو مكونن، ومستشاره، الأحد، فيما أكّدت السلطات وقوف رئيس جهاز الأمن في الولاية الجنرال أسامنيو تسيجيوكان وراء محاولة الانقلاب، وفق ما أعلنه التليفزيون الرسمي الإثيوبي.

وقال قائد القوات الخاصة في أمهرة تفيرا مامو للتلفزيون الحكومي، الأحد، إن "معظم الأشخاص الذين قاموا بمحاولة الانقلاب تم اعتقالهم، رغم أن عددا قليلا منهم لا يزالوا طلقاء".

وأفاد سكان في بحر دار عاصمة أمهرة، أمس السبت، بأنهم سمعوا أصوات إطلاق نار في بعض الأحياء، وأن بعض الطرق أُغلقت.