الأمن الفيدرالي الروسي يصفي داعشيين في داغستان

موسكو- أ ش أ:

تمكن رجال الأمن الفيدرالي الروسي من القضاء على اثنين من أنصار (داعش) في جمهورية داغستان الروسية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن مصدر في المركز الإعلامي للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب القول "إن هذين المجرمين كانا يعدان لمهاجمة مجموعة من رجال الأمن".

وأضاف المصدر أن رجال الأمن حاولوا إيقاف سيارة كانت تقل مسلحين على الطريق بين قريتي إيندير وكارلانيورت في منطقة خاسافيورت، لكنهما أطلقا النار على رجال الأمن الذين تمكنوا من القضاء عليهما خلال تبادل إطلاق النار، مشيرا إلى أنه لدى تفتيش السيارة، عثر على بندقية آلية ومسدس.