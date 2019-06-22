  • عاجل:بالدرجات.. الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس الأحد

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    ترامب: الإيرانيون رائعون

    09:23 م السبت 22 يونيو 2019
    ترامب: الإيرانيون رائعون

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    واشنطن (أ ش أ)

    قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه من الممكن أن تصبح إيران أكثر ازدهارا بدون أسلحة نووية.

    وأضاف ترامب -في تصريح إلى الصحفيين في البيت الأبيض، اليوم السبت، بعد نحو يوم من تراجعه عن قرار بعمل عسكري ضد إيران على خلفية إسقاط الأخيرة طائرة بدون طيار أمريكية- إنه يتطلع إلى الخطوات القادمة في العلاقات الأمريكية مع هذه الدولة، بعد أن "أشيد به" لقراره بوقفه الهجوم.

    وتابع ترامب، وفقا لموقع (بزنس إنسايدر) الأمريكي، "أنا من مدينة نيويورك لدينا الكثير من الإيرانيين هناك، إنهم أناس رائعون".

    وأضاف "لدي أصدقاء إيرانيون ، إنهم أذكياء وطموحون للغاية وأشخاص من نوعية رفيعة ، لا أريد أن أقتل 150 إيرانيا ، لا أريد أن أقتل أي شيء أو أي شخص ما لم يكن ذلك ضروريا".

    وقال الموقع إن ترامب أشاد أيضا بإيران لعدم إسقاطها طائرة مأهولة قال مسؤولون إيرانيون إنها كانت تحلق بالقرب من الطائرة الموجهة ، مشيرا إلى أن ذلك كان "قرارا حكيما للغاية".

    هذا المحتوى من

    إيران البرنامج النووي الإيراني دونالد ترامب

    الخبر التالى:

    ترامب: عقوبات مشددة جديدة على طهران ستعلن الإثنين المقبل
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان