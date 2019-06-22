ترامب: الإيرانيون رائعون

واشنطن (أ ش أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه من الممكن أن تصبح إيران أكثر ازدهارا بدون أسلحة نووية.

وأضاف ترامب -في تصريح إلى الصحفيين في البيت الأبيض، اليوم السبت، بعد نحو يوم من تراجعه عن قرار بعمل عسكري ضد إيران على خلفية إسقاط الأخيرة طائرة بدون طيار أمريكية- إنه يتطلع إلى الخطوات القادمة في العلاقات الأمريكية مع هذه الدولة، بعد أن "أشيد به" لقراره بوقفه الهجوم.

وتابع ترامب، وفقا لموقع (بزنس إنسايدر) الأمريكي، "أنا من مدينة نيويورك لدينا الكثير من الإيرانيين هناك، إنهم أناس رائعون".

وأضاف "لدي أصدقاء إيرانيون ، إنهم أذكياء وطموحون للغاية وأشخاص من نوعية رفيعة ، لا أريد أن أقتل 150 إيرانيا ، لا أريد أن أقتل أي شيء أو أي شخص ما لم يكن ذلك ضروريا".

وقال الموقع إن ترامب أشاد أيضا بإيران لعدم إسقاطها طائرة مأهولة قال مسؤولون إيرانيون إنها كانت تحلق بالقرب من الطائرة الموجهة ، مشيرا إلى أن ذلك كان "قرارا حكيما للغاية".