  • عاجل:بالدرجات.. الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس الأحد

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    الحلبوسي وعلاوي يؤكدان ضرورة استكمال تشكيل الحكومة العراقية

    09:23 م السبت 22 يونيو 2019
    الحلبوسي وعلاوي يؤكدان ضرورة استكمال تشكيل الحكومة العراقية

    محمد الحلبوسي

    بغداد (أ ش أ)

    أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ورئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، ضرورة إكمال تشكيل الحكومة والتصويت على الدرجات الخاصة.

    وقال مكتب الحلبوسي، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ، اليوم السبت، "إن رئيس مجلس النواب استقبل رئيس ائتلاف الوطنية، وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات السياسية في البلاد، وتطورات الوضع الإقليمي، وأهمية الحفاظ على الاستقرار الداخلي".

    وأضاف البيان "إن اللقاء بحث ضرورة تفعيل عمل مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وإنجاز القوانين المتأخرة ومنها ما يمس حياة المواطنين في تلبية احتياجاتهم، ومراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي ومدى تقديم الخدمات ومكافحة الفساد".

    وأشار الى أن اللقاء أكد على ضرورة حسم الوزارات الشاغرة، وإكمال الكابينة الوزارية، والتصويت على الدرجات الخاصة، وإنهاء ملف إدارة الدولة بالوكالة.

    هذا المحتوى من

    Asha
    محمد الحلبوسي بغداد العراق مجلس النواب العراقي إياد علاوي الحكومة العراقية

    الخبر التالى:

    ترامب: الإيرانيون رائعون
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان