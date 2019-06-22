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    مستشار الرئيس التونسي: السبسي غادر المستشفى وبصحة جيدة

    08:39 م السبت 22 يونيو 2019
    مستشار الرئيس التونسي: السبسي غادر المستشفى وبصحة جيدة

    فراس قفراش

    تونس (أ ش أ)

    أكد مستشار رئاسة الجمهورية التونسية فراس قفراش، اليوم السبت، أن رئيس الجمهوريّة الباجي قايد السبسي غادر المستشفى العسكري "وفي صحّة جيّدة"، وسيشرف بداية الأسبوع القادم على موكب الاحتفال بالذكرى 63 لانبعاث الجيش الوطني التونسي.

    وقال قفراش - في تصريح صحفي - إن الرئيس السبسي سيواصل لقاءاته الرسميّة وغير الرسميّة، خاصة فيما يتعلق بالاستماع إلى آراء مختلف الفاعلين السياسيين وخبراء القانون الدستوري بخصوص تنقيحات القانون الانتخابي التى تم التصديق عليها الثلاثاء الماضي.

    وانتقل السبسي - مساء أمس - إلى المستشفى العسكري بتونس لإجراء بعض التحاليل إثر تعرّضه لوعكة صحيّة خفيفة، وذلك وفق تدوينة نشرها قفراش على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي.

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    فراس قفراش تونس قايد السبسي الجيش التونسي

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