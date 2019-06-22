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    العراق يدعو الشركات الفرنسية الاستثمارية للمساهمة في إعادة إعمار البلاد

    08:33 م السبت 22 يونيو 2019
    العراق يدعو الشركات الفرنسية الاستثمارية للمساهمة في إعادة إعمار البلاد

    محمد علي الحكيم

    بغداد (د ب أ)

    دعا وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، اليوم السبت، فرنسا إلى المساهمة عبر شركاتها الاستثمارية في إعادة إعمار البلاد.

    وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم تلقى اتصالاً هاتفيّاً من وزير الخارجيَّة الفرنسيّ جان إيف لو دريان، وبحث الجانبان العلاقات الثنائيّة، ومجالات الارتقاء بها إلى ما يلبي مصالح الشعبين".

    وأعرب الحكيم خلال الاتصال، عن "تطلع بغداد لتعزيز التعاون والشراكة، وأهمية مساهمة باريس في جهود إعادة إعمار العراق عبر الشركات الاستثمارية الفرنسية بخاصة أن العراق اليوم يمثل بيئة خصبة للاستثمار".

    وأشارت الوزارة، إلى أن "الجانبين تبادلا الرؤى والأفكار حول مُستجدّات القضايا الإقليميّة، وسُبُل التنسيق، والتشاور فيما يهمّ البلدين، ويُساهِم في تهدئة الأوضاع، وتحقيق الأمن، والاستقرار في هذا الظرف الحسّاس، ويُتيح المجال لإيجاد المزيد من فرص التنمية التي تُساهِم في تحقيق رفاهية شُعُوب المنطقة".

    محمد علي الحكيم العراق فرنسا جان إيف لو دريان

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