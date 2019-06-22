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    ميركل تعارض التصرفات المنفردة في السياسة الدولية

    01:24 م السبت 22 يونيو 2019
    ميركل تعارض التصرفات المنفردة في السياسة الدولية

    آنجيلا ميركل

    دورتموند- (د ب أ):

    أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن معارضتها للتصرفات المنفردة في السياسة الدولية.

    وقالت ميركل اليوم السبت خلال مشاركتها في يوم الكنيسة البروتستانتية في مدينة دورتموند الألمانية: "في بعض الأماكن يتم إعلان انعدام الثقة على أنه سياسة حكومية، بدون ثقة كأساس لا يمكن أن تنجح السياسة الدولية".

    وقوبل خطاب ميركل بتصفيق كبير من المشاركين في فعالية الكنيسة. وعندما توجهت المستشارة إلى منصة إلقاء الخطاب، وقف العديد من الحضور في قاعة مركز "فيستفالنهاله" للمؤتمرات الممتلء عن آخره وصفقوا لها. وقالت ميركل: "سنعتبر هذا تمرينا للاسترخاء".

    ميركل الكنيسة البروتستانتية مدينة دورتموند السياسة الدولية

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