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    الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي بطهران

    01:16 م السبت 22 يونيو 2019
    الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي بطهران

    وزارة الخارجية الإيرانية

    طهران- (د ب أ):

    قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إنها استدعت اليوم السبت، القائم بالأعمال الإماراتي في طهران، احتجاجا على ما وصفته بـ"العمل العدواني" لطائرة التجسس الأمريكية المسيرة.

    وزعمت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، أن "استدعاء القائم بالأعمال الإماراتي من قبل الخارجية الايرانية، جاء إثر اختراق طائرة التجسس الأمريكية المسيرة للمجال الجوي الإيراني، انطلاقا من قاعدة عسكرية أمريكية في الامارات، حيث تم ابلاغه احتجاج طهران الشديد على هذا الأمر"، على حد قولها.

    وأكد رئيس دائرة الخليج في وزارة الخارجية الإيرانية، في تصريح لوكالة فارس، أن الجمهورية الإيرانية ترفض أي اعتداء على حدود إيران المائية والبرية والجوية.

    وكانت إيران قصفت ليلة الأربعاء/الخميس الماضية طائرة مسيرة أمريكية، بدعوى أنها تسللت إلى مجالها الجوي، بينما تقول الولايات المتحدة إن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية، وأدى ذلك إلى تصاعد النزاع بين الجانبين.

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