  • عاجل:أول تعليق من طلاب الثانوية العامة على امتحاني الفيزياء والتاريخ

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة وفاة محمد مرسي هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    الرئيس السيريلانكي يعلن تمديد حالة الطواريء في البلاد

    01:06 م السبت 22 يونيو 2019
    الرئيس السيريلانكي يعلن تمديد حالة الطواريء في البلاد

    الرئيس السيريلانكي مايثريبالا سيريسينا

    كولومبو - أ ش أ

    أعلن الرئيس السيريلانكي، مايثريبالا سيريسينا، اليوم السبت، تمديد حالة الطواريء التي فرضت في البلاد بعد اعتداءات عيد الفصح، التي وقعت 21 أبريل الماضي.

    وقال سيريسينا - في مرسوم نقلته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - إن حالة "الطوارئ العامة" ما زالت قائمة في البلاد، وبالتالي سيتم تمديد الإجراءات الاستثنائية المتخذة إثر الاعتداءات الإرهابية، والتي تزيد من صلاحيات قوات الشرطة والأمن لتوقيف المشبوهين واعتقالهم.

    وكان الرئيس سيريسينا قد صرح لدبلوماسيين من أستراليا وكندا واليابان والولايات المتحدة ودول أوروبية، بأن الوضع الأمني "عاد إلى طبيعته بنسبة 99%".

    يذكر أنه تم فرض حالة الطواريء العامة في سيريلانكا إثر التفجيرات الانتحارية التي استهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق فاخرة في كولومبو في عيد الفصح الماضي، أسفرت عن مقتل 258 شخصا وإصابة 500.

    هذا المحتوى من

    مايثريبالا سيريسينا تمديد حالة الطواريء اعتداءات عيد الفصح

    الخبر التالى:

    الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي بطهران
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان