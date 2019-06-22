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    حول العالم في 24 ساعة: واشنطن تدعو مجلس الأمن لاجتماع مغلق بشأن إيران

    01:30 ص السبت 22 يونيو 2019
    حول العالم في 24 ساعة: واشنطن تدعو مجلس الأمن لاجتماع مغلق بشأن إيران

    مجلس الأمن الدولي

    القاهرة – مصراوي:
    شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها دعوة الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي إلى اجتماع مغلق بشأن إيران، في أعقاب استهداف إيران طائرة أمريكية مسيرة فوق مضيق هرمز أمس الخميس وإسقاطها.

    واشنطن مجلس الأمن فنزويلا خوان جوايدو أنجيلا ميركل محمد بن سلمان

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