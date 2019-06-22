حول العالم في 24 ساعة: واشنطن تدعو مجلس الأمن لاجتماع مغلق بشأن إيران

القاهرة – مصراوي:

شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها دعوة الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي إلى اجتماع مغلق بشأن إيران، في أعقاب استهداف إيران طائرة أمريكية مسيرة فوق مضيق هرمز أمس الخميس وإسقاطها.