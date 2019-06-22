أبرز التصريحات في 24 ساعة.. لم أعط الضوء الأخضر لتنفيذ أي ضربة عسكرية ضد إيران
القاهرة - مصراوي:
قال الرئيس دونالد ترامب الجمعة، إنه لم يعط الضوء الأخضر على أي ضربات عسكرية ضد إيران، وأكد رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، أن بروكسل وعواصم الدول الأعضاء تتابع عن كثب وبقلق شديد ما يجري في منطقة الخليج، وقال بيتر نافارو المستشار التجاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الصين تتلاعب بعملتها من أجل خفض قيمتها بغرض تعويض الرسوم التجارية المفروضة من جانب الولايات المتحدة.
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