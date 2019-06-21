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    جوايدو يبحث مع مسؤولة أممية "تغيير السلطة" في فنزويلا

    11:50 م الجمعة 21 يونيو 2019
    جوايدو يبحث مع مسؤولة أممية "تغيير السلطة" في فنزويلا

    خوان جوايدو

    كراكاس (أ ش أ)

    التقت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، في كاراكاس اليوم، مع زعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو.

    وقال جوايدو - في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم الجمعة - إن المسؤولة الأممية، حثت على "الإفراج عن السجناء السياسيين".

    وذكر أنه بحث معها، سعي المعارضة لإبعاد الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو عن السلطة.

    وزعم جوايدو بأن السلطات تحتجز اثنين من النواب المعارضين وحوالي 700 شخص من النشطاء، ونقل عن باشليه قلقها من "انتهاك حقوق الإنسان" في فنزويلا.

    وأضاف خوان جوايدو للصحفيين: "قالت لنا إنها تصر على الإفراج عن السجناء السياسيين".

    واعتبر جوايدو أن زيارة رئيسة تشيلي السابقة لكراكاس "تظهر جيدا ثقل الأزمة ، وهي أيضا إقرار بأن حالة الطوارئ الإنسانية المعقدة على وشك التحول إلى كارثة".

    وتغرق فنزويلا في أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية في تاريخها المعاصر، إلى جانب الأزمة السياسية ، وفي نهاية أبريل الماضي، وقعت في كاراكاس محاولة تمرد، شاركت فيها عناصر من الحرس الوطني، في إحدى الثكنات العسكرية في العاصمة الفنزويلية.

    وبعد ذلك، أبعدت المحكمة العليا الفنزويلية زعيم المعارضة خوان جوايدو من منصب رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان).

    وفي يوم 23 يناير الماضي أعلن جوايدو نفسه، رئيسا مؤقتا لفنزويلا، وأعلنت دول عديدة، في مقدمتها الولايات المتحدة، اعترافها به رئيسا مؤقتا حتى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في هذا البلد، فيما أكدت روسيا والصين ودول أخرى دعمها لمادورو.

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