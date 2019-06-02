سانا: مقتل وإصابة 3 جنود سوريين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مطار التيفور

القاهرة - مصراوي:

قال مصدر عسكري سوري، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مطار التيفور.

وتابع المصدر، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصاروخين من الصواريخ التي استهدفت مطار التيفور، وقد أسفر عن وصول الصواريخ قتيل ومصابين اثنين، وإصابة مستودع ذخيرة، وإلحاق أضرار مادية أخرى ببعض الأبنية والعتاد.

وكان مراسل التلفزيون في حمص، أفاد بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدد من الصواريخ المعادية التي استهدفت مطار التيفور.