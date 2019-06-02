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مقتل وإصابة 4 مدنيين جراء قصف مليشيا الحوثي لمدينة تعز اليمنية

11:13 م الأحد 02 يونيو 2019
مقتل وإصابة 4 مدنيين جراء قصف مليشيا الحوثي لمدينة تعز اليمنية

الحوثيون

صنعاء (أ ش أ)

قتل وأصيب 4 مدنيين، إثر قصف شنته مليشيا الحوثي على أحياء سكنية في مدينة تعز اليمنية.

وقالت مصادر محلية وفقا لقناة (العربية الإخبارية) مساء اليوم الأحد - إن أحياء شارع الثلاثين والمطار القديم تعرضت للقصف بالأسلحة الثقيلة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية المتمركزة في أطراف المدينة.

في غضون ذلك، شنت قوات الجيش اليمني هجوما على مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي في الجبهة الشرقية والغربية لمدينة تعز.

وذكرت مصادر محلية أن المواجهات تخللتها انفجارات عنيفة هزت أرجاء المدينة.

وتأتي هذه المعارك ضمن العملية العسكرية التي أطلقتها قيادة محور تعز لكسر الحصار عن المدينة وتحرير المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

هذا المحتوى من

Asha
مليشيا الحوثي اليمن قصف بالأسلحة الثقيلة مدينة تعز الجيش اليمني

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