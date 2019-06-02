أكثر الكلمات إنتشاراً

ليلة القدر هشام عشماوي نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

"البنتاجون": استراتيجية واشنطن في شرق آسيا سلمية

10:46 م الأحد 02 يونيو 2019
"البنتاجون": استراتيجية واشنطن في شرق آسيا سلمية

البنتاجون

واشنطن (أ ش أ)

أكدت المتحدثة باسم البنتاجون كانديس تريتش، أن استراتيجية واشنطن في شرق آسيا سلمية وأنه لا يمكن القبول بأي سياسات أو خطوات تهدد مصالح الدول المستقلة في المنطقة.

جاء ذلك ردًا على تصريحات عدد من المسئولين الصينيين بشأن الأوضاع في منطقة شرق آسيا.

وقالت تريتش - في تصريح خاص لقناة الحرة الأمريكية الليلة - إن الولايات المتحدة تؤكد أن لديها مصالح حيوية في الحفاظ على النظام الدولي، بما فيه قيام تايوان ديمقراطية ومزدهرة.

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان التقى نظيره الصيني ويي فينجي على هامش منتدى "شانجريللا" للحوار الدولي في سنغافورة، حيث زوده بكتاب يتضمن صورا فوتوغرافية تظهر قيام سفن كوريا شمالية بتهريب النفط، الأمر الذي يعد خرقا للعقوبات الدولية.

وكان وزير الدفاع الصيني قد قال الأحد إن الصين لن تتخلى عن خيار اللجوء إلى القوة في عملية إعادة التوحيد مع تايوان، مشيرا إلى أن أي سوء تقدير محتمل لحزم الصين سيكون "خطيرا جدا".

هذا المحتوى من

البنتاجون كانديس تريتش واشنطن شرق آسيا

الخبر التالى:

تقرير: روسيا تسحب مستشارين دفاعيين رئيسيين من فنزويلا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

إعلان