"البنتاجون": استراتيجية واشنطن في شرق آسيا سلمية

واشنطن (أ ش أ)

أكدت المتحدثة باسم البنتاجون كانديس تريتش، أن استراتيجية واشنطن في شرق آسيا سلمية وأنه لا يمكن القبول بأي سياسات أو خطوات تهدد مصالح الدول المستقلة في المنطقة.

جاء ذلك ردًا على تصريحات عدد من المسئولين الصينيين بشأن الأوضاع في منطقة شرق آسيا.

وقالت تريتش - في تصريح خاص لقناة الحرة الأمريكية الليلة - إن الولايات المتحدة تؤكد أن لديها مصالح حيوية في الحفاظ على النظام الدولي، بما فيه قيام تايوان ديمقراطية ومزدهرة.

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان التقى نظيره الصيني ويي فينجي على هامش منتدى "شانجريللا" للحوار الدولي في سنغافورة، حيث زوده بكتاب يتضمن صورا فوتوغرافية تظهر قيام سفن كوريا شمالية بتهريب النفط، الأمر الذي يعد خرقا للعقوبات الدولية.

وكان وزير الدفاع الصيني قد قال الأحد إن الصين لن تتخلى عن خيار اللجوء إلى القوة في عملية إعادة التوحيد مع تايوان، مشيرا إلى أن أي سوء تقدير محتمل لحزم الصين سيكون "خطيرا جدا".