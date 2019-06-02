البنتاجون يطلب من البيت الأبيض إبقاء الجيش الأمريكي بعيدًا عن السياسة

واشنطن (أش أ)

طلبت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) من البيت الأبيض ضرورة إبقاء الجيش الأمريكي بعيدًا عن ساحة السياسة.

وذكر راديو (صوت أمريكا) في نشرته الليلة باللغة الإنجليزية أن البنتاجون قدم هذا الطلب بعد قيام مسئولين بالبيت الأبيض بإصدار أوامر إلى البحرية الأمريكية لإبقاء حاملة الطائرات "يو اس اس جون ماكين" بعيدًا عن الأنظار خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب الأخيرة لليابان.

وأشار (صوت أمريكا) إلى أن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان أصدر أوامره إلى رئيس مكتبه بضرورة الاتصال بمكتب شئون الجيش بالبيت الأبيض لتأكيد ضرورة إبقاء الجيش الأمريكي بعيدًا عن السياسة.

على صعيد متصل، أكد شاناهان أنه ليس هناك مجال لإقحام الجيش في السياسة، وأضاف - في تصريحات خلال رحلته إلى سول - يقول " نحن نتعامل مع مثل هذه الأمور بشكل جاد للغاية".

وأشار شاناهان إلى أن الأوامر الصادرة عن مكتب شئون الجيش بالبيت الأبيض بإبقاء حاملة الطائرات الأمريكية "يو اس اس جون ماكين" بعيدًا عن رؤية الأسطول السابع الأمريكي - الذي يتولى إدارة العمليات البحرية غرب المحيط الهادي - لم تنفذ ، لافتًا إلى أنه لم يكن على علم بهذا الأمر، ولم يصدر عنه على الإطلاق".