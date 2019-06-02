وزارة الخارجية تتابع آخر مستجدات عملية التعرُف على ضحايا حادث الطائرة الإثيوبية

القاهرة – مصراوي:

أكد السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن سفارة مصر في أديس ابابا تتابع مع السلطات الأثيوبية عملية التعرُف على ضحايا حادث الطائرة الإثيوبية، حيث يضم الفريق المنوط به تلك العملية خبراء من إثيوبيا والإنتربول والشركات الأجنبية المتخصصة.

وأضاف أن السلطات الأثيوبية أشارت إلى أنه تم الانتهاء من عملية جمع المتعلقات الشخصية وجاري الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتعرف أسر الضحايا عليها.

هذا، وشدّد مساعد وزير الخارجية على أن سفارة مصر في أديس أبابا ستستمر في المتابعة عن كثب كافة الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالحادث.

وأعلنت شركة الطيران الإثيوبية الرسمية مارس الماضي، أن جميع الركاب الذين يعتقد أنهم كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطمت بعد الإقلاع من أديس أبابا قد لقوا حتفهم.

وكان 149 راكبا، بينهم 12 عربيا، وطاقم من 8 أفراد على متن طائرة الركاب من طراز بوينغ 737 التي كانت في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي.