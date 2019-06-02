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حزب المعارضة باليونان يتصدر نتائج أول استطلاع رأي بعد الدعوة لانتخابات مبكرة

08:07 م الأحد 02 يونيو 2019
حزب المعارضة باليونان يتصدر نتائج أول استطلاع رأي بعد الدعوة لانتخابات مبكرة

اليونان

واشنطن/أثينا - (د ب أ):

كشف استطلاع للرأي أن حزب المعارضة الرئيسي في اليونان (حزب الديمقراطية الجديدة) سيفوز بالانتخابات البرلمانية بفارق 9 نقاط مئوية إذا أجريت الانتخابات الآن.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "بالس آر سي" لصالح قناة "سكاي تي في" أن حزب الديمقراطية الجديدة سيحصل على نسبة تتراوح بين 31.5% و 36.5% من الأصوات، مقارنة بـ 22.5% و27.5% للحزب اليساري الحاكم (سيريزا)، حسبما نقلت اليوم الأحد وكالة أنباء بلومبرج.

وهذا هو أول استطلاع للرأي منذ أن دعا رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس إلى انتخابات مبكرة عقب هزيمة حزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي.

وشمل الاستطلاع عينة من 1358 شخصا خلال الفترة من 30 مايو حتى أول يونيو بهامش خطأ أقل أو أكثر من 2.7%.

اليونان استطلاع رأي أليكسيس تسيبراس البرلمان الأوروبي

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