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وزيرة الاقتصاد المكسيكية تعتزم لقاء وزير التجارة الأمريكي بواشنطن

07:41 م الأحد 02 يونيو 2019
وزيرة الاقتصاد المكسيكية تعتزم لقاء وزير التجارة الأمريكي بواشنطن

وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

قالت وزيرة الاقتصاد المكسيكية جراسيلا ماركيز على تويتر اليوم الأحد إنها تعتزم لقاء وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس في واشنطن يوم غد الاثنين، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

كانت ماركيز قد تحدثت مع وزير التجارة الأمريكي في السلفادور امس السبت.

كان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قد عبر عن تفاؤله قبيل إجراء مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية في واشنطن، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها على المكسيك ما لم تتخذ الأخيرة إجراءات إضافية لوقف تدفّق المهاجرين غير المسجّلين إلى الولايات المتحدة عبر الحدود المكسيكية.

ويلبر روس وزارة التجارة الأمريكية جراسيلا ماركيز المكسيك الولايات المتحدة

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