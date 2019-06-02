تويتر يعتذر عن تعليق حسابات معارضة للسلطات الصينية

(أ ف ب):

قدّم موقع تويتر اعتذارا عن تعليق عدد من الحسابات المعارضة للسلطات الصينية، قبل أيام من حلول الذكرى الثلاثين لمجزرة تيان انمين عام 1989 في بكين حين أطلق جنود النار على متظاهرين سلميين.

وجاء الاعتذار بعدما قال ناشطون إنّ مئات من حسابات تويتر التي تنتقد الحزب الشيوعي "داخل وخارج" الصين تم تعليقها الأسبوع الفائت.

ورغم حظره في الصين، يستخدم الناشطون ومعارضو الحكومة تويتر وعددا من مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى منذ زمن طويل لتناول القضايا المحظورة على المنتديات المحلية.

لكن في الحال الاخيرة، ذكر تويتر السبت أنّ السلطات الصينية لم تقدم بلاغات ضد الحسابات المعنية أو تطلب تعليقها.

واوضح الموقع إنّ الحسابات تم حجبها خلال عملية لتصفية الحسابات "التي تمارس أشكالا مختلفة من التلاعب على المنصة، بما فيها الرسائل الطفيلية وغير ذلك من (السلوكيات) غير الموثوق بها".

وقال كاو يوخين مؤسس موقع "تشاينا تشانج" الحقوقي إنّ بعض الحسابات التي علقت تعود الى كتاب معارضين وناشط ساهم في توثيق عمليات اختفاء الأويغور، الاتنية المسلمة الناطقة بالتركية في اقليم شينجيانغ في شمال غرب الصين.

وكتب السناتور الأميركي ماركو روبيو على تويتر أنّ الاخير تحول "مراقبا للحكومة الصينية".

لكن تويتر اعتذر قائلا "تؤدي اجراءاتنا الروتينية احيانا الى ارتكاب بعض الأخطاء".

وتابعت المنصة العملاقة في بيان "نعتذر. نعمل اليوم لضمان تصحيح أي أخطاء لكننا سنظل حذّرين في تنفيذ قواعدنا بمواجهة اولئك الذين ينتهكوها".

وتناول ما حصل في ساحة تيان انمين عام 1989 في بكين والذي اسفر عن مقتل مئات الاشخاص من المحظورات في الصين.

وشطب جيش من المراقبين الالكترونيين الصينيين من مواقع التواصل الاجتماعي الصينية المقالات والوسوم والصور المرتبطة بالمجزرة التي تحل ذكراها في 4 يونيو.

كما تم حجب صفحات موقع "ويكيبيديا" التي تتناول المجزرة بمختلف اللغات.