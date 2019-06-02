  • عاجل:دار الإفتاء: استطلاع هلال شوال غدا.. ونحذر من هذا الأمر

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ليلة القدر هشام عشماوي نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    سيدة تهاجم أشخاصا بمقص ومطرقة في محطة القطارات الرئيسية ببرلين

    03:26 م الأحد 02 يونيو 2019
    سيدة تهاجم أشخاصا بمقص ومطرقة في محطة القطارات الرئيسية ببرلين

    الشرطة الألمانية

    برلين - (د ب أ):

    انقضت سيدة تحمل مقصا ومطرقة على أشخاص في محطة القطارات الرئيسية بالعاصمة برلين مساء أمس السبت.

    وذكرت الشرطة اليوم الأحد أن السيدة 32 عاما ضربت أخرى 59 عاما بالمطرقة على رأسها.

    وأوضحت الشرطة أن زوج الضحية والذي يبلغ من العمر 56 عاما، حاول التصدي للهجوم، ولكنه أصيب أيضا في رأسه.

    وأضافت الشرطة أنه عندما هرع رجل 38 عاما لتقديم المساعدة، طعنته السيدة بالمقص.

    وأشارت الشرطة إلى أن فرد الشرطة الذي استطاع التغلب على السيدة، أصيب بجرح قطعي في ساعده.

    وقال متحدث باسم الشرطة اليوم إنه سيتم فحص إذا ما كانت المعتدية بحاجة لعلاج نفسي أم لا.

    الشرطة الألمانية مقص محطة قطارات برلين

    الخبر التالى:

    الرئيس العراقي يدعو إلى تجنيب البلد آثار الصراعات والأزمات في المنطقة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان