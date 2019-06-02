سيدة تهاجم أشخاصا بمقص ومطرقة في محطة القطارات الرئيسية ببرلين

برلين - (د ب أ):

انقضت سيدة تحمل مقصا ومطرقة على أشخاص في محطة القطارات الرئيسية بالعاصمة برلين مساء أمس السبت.

وذكرت الشرطة اليوم الأحد أن السيدة 32 عاما ضربت أخرى 59 عاما بالمطرقة على رأسها.

وأوضحت الشرطة أن زوج الضحية والذي يبلغ من العمر 56 عاما، حاول التصدي للهجوم، ولكنه أصيب أيضا في رأسه.

وأضافت الشرطة أنه عندما هرع رجل 38 عاما لتقديم المساعدة، طعنته السيدة بالمقص.

وأشارت الشرطة إلى أن فرد الشرطة الذي استطاع التغلب على السيدة، أصيب بجرح قطعي في ساعده.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم إنه سيتم فحص إذا ما كانت المعتدية بحاجة لعلاج نفسي أم لا.