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    مقربون من ترامب يطالبون بمحاسبة هيئة كويتية

    02:13 م الأحد 02 يونيو 2019
    مقربون من ترامب يطالبون بمحاسبة هيئة كويتية

    وزارة الدفاع الأمريكية

    القاهرة - مصراوي:

    تحقق وزارة الدفاع الأمريكية في تصرفات قامت بها مؤسسة الموانئ الكويتية.

    وقالت صحيفة القبس الكويتية، إن مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأعضاء جمهوريين بالكونغرس تقدموا للتحقيق في تصرفات إدارة الموانئ الكويتية.

    وطلب الأعضاء يتهم المؤسسة بأن تصرفاتها "باتت تؤثر في مدى تنافسية العقود التي تقوم قيادة النقل للولايات المتحدة الأمريكية USTRANSCOM بترسيتها على المقاولين بين الحين والآخر".

    ويقول مقربون من ترامب إن هذه التصرفات كلفت الأمريكيين في أحد العقود يفوق 10 ملايين دولار أمريكي.

    وحسب الصحيفة انتقد طلب أعضاء الكونجرس تهديد هيئة الموانئ الكويتية لأمريكا بمنع السفن والبواخر المحملة بمعدات الجيش الأمريكي من الدخول إلى الموانئ.
    هيئة كويتية

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