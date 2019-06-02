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    ارتفاع عدد المصابين جراء انفجارات مصنع ديناميت بروسيا إلى 89 شخصا

    12:35 م الأحد 02 يونيو 2019
    ارتفاع عدد المصابين جراء انفجارات مصنع ديناميت بروسيا إلى 89 شخصا

    انفجار صورة ارشيفية

    موسكو - (د ب أ):

    أفاد المكتب الصحفي لحكومة مقاطعة نيجني نوفجورود الروسية بارتفاع عدد المصابين جراء الانفجارات التي هزت أمس السبت مصنعا للديناميت بمدينة دزيرجينسك بالمقاطعة الروسية إلى 89 شخصا، طبقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم" اليوم الأحد.

    وجاء في بيان صدر عن المكتب، اليوم الأحد: "تدل المعلومات المدققة على أن 89 شخصا تلقوا مساعدة طبية في المستشفيات جراء حادث دزيرجينسك، هم 44 شخصا من عمال المصنع و45 آخرين من سكان المناطق المحيطة بالمصنع".

    من جهته أعلن رئيس المقاطعة، جليب نيكيتين، أن 16 شخصا لا يزالوا راقدين في المستشفيات حتى الآن، حالة أحدهم حرجة والـ15 الآخرون في حالة متوسطة الشدة.

    وأضاف: "كلفت بمتابعة الحالة الصحية للمصابين بشكل دائم وتقديم كل المساعدة الضرورية لهم".

    ودوت أمس السبت سلسلة من الانفجارات بمصنع "كريستال" للمتفجرات في مدينة دزيرجينسك وسط روسيا. وقالت وزارة الطوارئ المحلية فيما بعد إن الانفجارات أسفرت عن اندلاع حريق في مكان الحادث على مساحة 100 متر مربع. ولم تؤد الانفجارات إلى سقوط قتلى.

    انفجار روسيا مصنع ديناميت

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