القوات التركية تحيد 5 مسلحين من حزب العمال الكردستاني شمال العراق

أنقرة - (د ب أ):

تمكنت القوات التركية من تحييد 5 مسلحين من حزب العمال الكردستاني، في إطار عملية "المخلب" المستمرة في شمال العراق، طبقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية اليوم الأحد.

وفي تغريدة نشرتها اليوم الأحد، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي(تويتر)، ذكرت وزارة الدفاع التركية أن العملية المتواصلة في منطقة هاكورك منذ 27 مايو الماضي، أسفرت عن تحييد 5 إرهابيين جدد من حزب العمال الكردستاني.

وأوضحت الوزارة أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في عملية "المخلب" ارتفع إلى 27.

وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو، تمكنت الليلة الماضية من تدمير أهداف ونقاط تابعة للحزب.

وعثرت القوات التركية في مخابئ الإرهابيين على أسلحة وذخائر.

وفي غارة أخرى على منطقة أفاشين-باسيان، تمكن سلاح الجو التركي من تحييد 4 إرهابيين مع سيارة مزودة بسلاح دوشكا.

وفي 27 مايو الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.