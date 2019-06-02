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    إيران: جميع السفن الحربية الأجنبية بالمنطقة في مرمى صواريخنا

    12:31 م الأحد 02 يونيو 2019
    إيران: جميع السفن الحربية الأجنبية بالمنطقة في مرمى صواريخنا

    يحيى رحيم صفوي

    طهران- (د ب أ):

    حذّر مستشار المرشد الإيراني من أي اعتداء على بلاده، وشدد على أن جميع السفن الحربية الأجنبية في المنطقة في مرمى صواريخ الجمهورية الإسلامية.

    وفي تصريحات لوكالة "فارس" الإيرانية، نشرتها الأحد، قال يحيى رحيم صفوي مساعد ومستشار المرشد الإيراني :"للأمريكيين أكثر من 25 قاعدة عسكرية في أنحاء المنطقة ... ويتواجد في هذه القواعد أكثر من 20 ألف عسكري".

    وأضاف أن "الأمريكيين يعلمون جيدا أن هذه القوات في مرمى صواريخنا، كما أن كل الأسطول الأمريكي والأجنبي في الخليج /الفارسي/ في مرمى صواريخ ساحل –بحر التابعة للقوة البحرية للحرس الثوري".

    واعتبر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يدخل حربا ضد بلاده لأنه "يضفى الطابع الاقتصادي على الأمن، ولن يدخل أبدا أي حرب إن لم تكن فيها جدوى اقتصادية"، مضيفا أن ترامب "يعلم أن أي حرب مع إيران ستنتهي بهزيمته العسكرية وتكلفه نفقات اقتصادية كبيرة".

    يحيى رحيم صفوي السفن الحربية الأجنبية صواريخ إيران

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