المرصد السوري: النظام يقصف مواقع المعارضة بريف إدلب

لندن- أ ش أ:

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصف الجيش السوري بالمدفعية مواقع المعارضة بمنطقة جسر الشغور في ريف إدلب، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص .

وأشار المرصد - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد-، إلى أن الطيران السوري والروسي نفذا أكثر من 60 غارة خلال الساعات الماضية على مواقع المعارضة الممتدة بين محافظة اللاذيقية، إدلب، حماة، وحلب، مضيفا أن الغارات تركزت على جبل الأكراد في ريف اللاذيقية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الجيش السوري عملياته العسكرية ضد الجماعات الإرهابية بريف "حماة" الشمالي ومنطقة خفض التصعيد.