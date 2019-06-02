  • عاجل:ارتفاع الحرارة مستمر.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس اليوم

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ليلة القدر هشام عشماوي نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    ​الجيش السوري: استشهاد وإصابة 10 جنود أثناء التصدي لقصف إسرائيلي جنوب دمشق

    05:37 ص الأحد 02 يونيو 2019
    ​الجيش السوري: استشهاد وإصابة 10 جنود أثناء التصدي لقصف إسرائيلي جنوب دمشق

    قصف _أرشيفية

    دمشق- أ ش أ:

    أعلن الجيش السوري استشهاد ثلاثة جنود وإصابة سبعة آخرين، خلال تصدي الدفاعات الجوية السورية لقصف إسرائيلي استهدف بعض المواقع في جنوب غرب دمشق والقنيطرة.

    ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري القول إنه "في تمام الساعة الثالثة و22 دقيقة من فجر اليوم (بتوقيت دمشق) ظهرت بعض الأهداف الجوية المعادية قادمة من اتجاه الجولان المحتل، وعلى الفور قامت دفاعاتنا الجوية بالتصدي لها والتعامل معها وإسقاط الصواريخ المعادية التي كانت تستهدف مواقعنا في جنوب غرب دمشق".

    وأضاف المصدر أنه "في تمام الساعة الرابعة وعشر دقائق فجرا، جدد العدو الصهيوني عدوانه بإطلاق عدة صواريخ باتجاه ريف القنيطرة الشرقي وقد أسفر العدوان عن ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة سبعة جنود آخرين بجراح إضافة إلى بعض الخسائر المادية".

    هذا المحتوى من

    Asha
    ?الجيش السوري الدفاعات الجوية السورية جنوب دمشق قصف إسرائيلي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان