الصين: مستعدون لمواجهة مع واشنطن في التجارة لكن باب الحوار مفتوح

الصين مستعدة لمواجهة مع واشنطن في مجال التجارة

أ ف ب

قال وزير الدفاع الصيني الجنرال وي فنغ الأحد إن الصين مستعدة لمواجهة مع واشنطن في مجال التجارة، لكنها ستبقي باب الحوار مفتوحا.

وأضاف الوزير الصيني في منتدى "حوار شانغريلا" المنعقد في سنغافورة والذي يجمع وزراء الدفاع وكبار المسؤولين العسكريين من مختلف انحاء العالم "إذا أرادت الولايات المتحدة الحوار، سنبقي الباب مفتوحا. إذا أرادت المواجهة، نحن جاهزون".

ويركّز هذا المنتدى على مسائل الأمن، إلا أنه يجري على وقع التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة والمنافسة في مجال التكنولوجيا الفائقة.

وقال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان في وقت سابق في المنتدى نفسه "الصين يُمكنها ويجب عليها أن تُقيم علاقات تعاون مع بقيّة (دول) المنطقة".

وأضاف "لكنّ السلوك الذي يُقوّض سيادة الدول الأخرى ويزرع عدم الثقة بنوايا الصين، يجب أن يتوقّف".

وتأخذ الولايات المتحدة على الصين عسكَرَتَها جزراً صغيرة عدّة في بحر الصين الجنوبي وإصرارها على أحقيتها بالمنطقة كاملة ورفضها مطالبات تايوان وسلطنة بروناي وماليزيا والفيليبين وفيتنام الجزئية بها.

ووضع النزاع الصيني-الأميركي الكثير من الدول الآسيوية في موقف حرج إذ تتمتع بعلاقات عسكرية وثيقة مع واشنطن لكنها تحافظ على علاقات تجارية قوية مع بكين.