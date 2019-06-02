  • عاجل:حرارة شديدة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس العيد "بيان رسمي"

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ليلة القدر هشام عشماوي نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    الصين: مستعدون لمواجهة مع واشنطن في التجارة لكن باب الحوار مفتوح

    04:51 ص الأحد 02 يونيو 2019
    الصين: مستعدون لمواجهة مع واشنطن في التجارة لكن باب الحوار مفتوح

    الصين مستعدة لمواجهة مع واشنطن في مجال التجارة

    أ ف ب

    قال وزير الدفاع الصيني الجنرال وي فنغ الأحد إن الصين مستعدة لمواجهة مع واشنطن في مجال التجارة، لكنها ستبقي باب الحوار مفتوحا.

    وأضاف الوزير الصيني في منتدى "حوار شانغريلا" المنعقد في سنغافورة والذي يجمع وزراء الدفاع وكبار المسؤولين العسكريين من مختلف انحاء العالم "إذا أرادت الولايات المتحدة الحوار، سنبقي الباب مفتوحا. إذا أرادت المواجهة، نحن جاهزون".

    ويركّز هذا المنتدى على مسائل الأمن، إلا أنه يجري على وقع التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة والمنافسة في مجال التكنولوجيا الفائقة.

    وقال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان في وقت سابق في المنتدى نفسه "الصين يُمكنها ويجب عليها أن تُقيم علاقات تعاون مع بقيّة (دول) المنطقة".

    وأضاف "لكنّ السلوك الذي يُقوّض سيادة الدول الأخرى ويزرع عدم الثقة بنوايا الصين، يجب أن يتوقّف".

    وتأخذ الولايات المتحدة على الصين عسكَرَتَها جزراً صغيرة عدّة في بحر الصين الجنوبي وإصرارها على أحقيتها بالمنطقة كاملة ورفضها مطالبات تايوان وسلطنة بروناي وماليزيا والفيليبين وفيتنام الجزئية بها.

    ووضع النزاع الصيني-الأميركي الكثير من الدول الآسيوية في موقف حرج إذ تتمتع بعلاقات عسكرية وثيقة مع واشنطن لكنها تحافظ على علاقات تجارية قوية مع بكين.

    هذا المحتوى من

    الصين واشنطن مجال التجارة وي فنغ الحرب التجارية

    الخبر التالى:

    ​الجيش السوري: استشهاد وإصابة 10 جنود أثناء التصدي لقصف إسرائيلي جنوب دمشق
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان