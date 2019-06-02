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    ​مقتل 3 وإصابة 11 آخرين جراء انفجار استهدف مقرًا للجيش في درنة

    04:08 ص الأحد 02 يونيو 2019
    ​مقتل 3 وإصابة 11 آخرين جراء انفجار استهدف مقرًا للجيش في درنة

    انفجار_أرشيفية

    طرابلس- (د ب أ):

    قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 11 آخرون جراء انفجار سيارتين مفخختين جنوب مدينة درنة بشرقي ليبيا صباح اليوم الأحد، حسبما ذكر مصدر طبي بمستشفى الهريش بدرنة.

    وقال محمد الشاعري من مديرية أمن درنة لوكاله الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وقت سابق أن السيارتين استهدفتا مقرا للجيش التابع للمشير خليفة حفتر وأدى الإنفجار إلى إصابة 6 أشخاص بينهم 3 مدنيين ونقلوا في هذه الأثناء إلى مستشفى الهريش بالمدينة.

    يشار إلى أن مدينة درنة كانت تسيطر عليها جماعات مجلس شورى مجاهدي درنة الإسلامية منذ عام 2011 قبل أن يعلن الجيش الوطني الليبي تحريرها عام 2017 بعد معارك عنيفه بالمدينة.

    انفجار ليبيا سيارة مفخخة
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